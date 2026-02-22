Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 10:27

Стало известно, почему приостановили иск «Калашникова» о взыскании

Суд приостановил иск о взыскании более 35 млн рублей в пользу «Калашникова»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд приостановил производство по иску, поданному «Калашниковым» еще в 2024 году, о взыскании более 35 млн рублей за поставки некачественных деталей при выполнении гособоронзаказа, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, до этого сумма нанесенного концерну ущерба с начала расследования дела в отношении троих фигурантов увеличилась с 35 млн до 37,7 млн рублей.

Представители концерна попросили арбитражный суд о приостановлении рассмотрения заявленных исковых требований до окончания расследования уголовного дела в отношении трех фигурантов, то есть до вынесения итогового решения по делу, — отметил он.

До этого сообщалось, что «Калашников» через суд требует более 35 млн рублей с ивановской компании «Интертехника» за поставки некачественных деталей. Уточнялось, что соответствующий иск уже приняли к производству. По словам источника, близкого к ситуации, сторона ответчика выдвинула возражения. Судебное заседание назначили на 30 марта.

Ранее следствие ужесточило обвинение техническому директору компании «Интертехника» Алексею Морохову, проходящему по делу о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников». Предпринимателю вменяют не только мошенничество, но и несколько новых эпизодов незаконного оборота оружия, а также невыплату заработной платы.

