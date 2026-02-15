Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 00:58

Фигуранту дела о хищении у «Калашникова» ужесточили обвинение

ТАСС: фигуранту дела хищения у «Калашникова» добавили пять эпизодов контрабанды

Следствие ужесточило обвинение техническому директору компании «Интертехника» Алексею Морохову, проходящему по делу о хищении 37,7 млн рублей у концерна «Калашников», передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Предпринимателю вменяют не только мошенничество, но и несколько новых эпизодов незаконного оборота оружия, а также невыплату заработной платы.

Морохову предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, трех преступлений по статье о контрабанде частей огнестрельного оружия, двух преступлений по статье о незаконном перемещении основных частей огнестрельного оружия, и невыплате заработной платы.

При допросе в качестве обвиняемого Морохов выражать отношение по предъявленному обвинению отказался, — указано в документах.

Ранее стало известно, что в ходе следствия по уголовному делу о хищении денежных средств у концерна «Калашников» обвиняемые частично возместили нанесенный ущерб, перечислив 17 млн рублей. Речь идет о поставках контрафактных комплектующих, в результате которых предприятию был причинен урон. Деньги перечислили соучредитель компании-подрядчика «Интертехника» Алексей Леденев и его деловой партнер Алексей Морохов. Общая сумма ущерба оценивается в 37,7 млн рублей.

