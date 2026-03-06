Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении Директоров компаний «Регион» и «Толстый» арестовали по делу о хищении средств

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Регион» Натальи Барабаш и генерального директора ООО «Толстый» Дмитрия Аганина, передает ТАСС. Их обвиняют в хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Обоих фигурантов уголовного дела заключили под стражу.

По версии следствия, в октябре 2023 года государственный заказчик заключил с «Регионом» и «Толстым» многомиллионный субподряд на реконструкцию системы водоснабжения объекта в Комсомольске-на-Амуре. Следствие считает, что Барабаш и Аганин предоставили ложные документы о выполненных работах и таким образом похитили из бюджета многомиллионную сумму.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал генерального директора компании «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Бизнесмен подозревается в хищении средств, выделенных на строительство объектов для корпорации «Тактическое ракетное вооружение».