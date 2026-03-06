Путин провел встречу с главой Дагестана Песков: Путин провел в Кремле встречу с главой Дагестана Меликовым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, встреча прошла в рамках работы с регионами.

Меликов доложил президенту о ситуации в Дагестане. Подробности беседы официально не раскрываются.

Ранее Путин провел в Кремле совещание по вопросам оценки опыта и повышения эффективности использования образцов военной техники в условиях СВО, сообщил Дмитрий Песков. Участники встречи обсудили практические аспекты применения вооружений в боевых условиях.

До этого на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина, данных по итогам совещания, состоявшегося в январе. Президент распорядился создать в России сеть исследовательских центров и испытательных полигонов для сертификации беспилотных авиационных систем.

Кроме того, глава государства поручил расширить участие бойцов СВО в создании и совершенствовании беспилотных систем. Российский лидер ожидает доклад о результатах к концу апреля, а затем — один раз в полгода.