27 февраля 2026 в 10:51

Путин поручил создать в России полигоны для сертификации беспилотников

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране сеть исследовательских центров и испытательных полигонов для сертификации беспилотных авиационных систем. Перечень поручений по итогам совещания, состоявшегося в январе, опубликован на сайте Кремля.

Обеспечить создание специализированной и развитие существующей инфраструктуры, необходимой для эксплуатации автономных систем, а также создание исследовательских центров и испытательных полигонов в целях сертификации автономных систем, — говорится в перечне.

Кроме того, глава государства поручил расширить участие бойцов СВО в создании и совершенствовании беспилотных систем. Российский лидер ожидает доклад о результатах к концу апреля, а затем — один раз в полгода.

До этого Путин утвердил перечень поручений, подготовленный по итогам прошедшей 19 декабря 2025 года прямой линии и итоговой пресс-конференции. В документ включено 13 пунктов, разделенных на четыре группы. Поручения касаются мер соцподдержки, поддержки ветеранов СВО, лекарственного обеспечения, строительства соцобъектов, расселения ветхого жилья, тарифов ЖКХ и т.д.

Владимир Путин
Россия
поручения
БПЛА
