Путин назвал выступление российских паралимпийцев невероятным

Российские паралимпийцы показали всему миру, кто именно соответствует истинному духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сборной. Глава государства назвал участие команды в Играх в Италии поистине невероятным, передает пресс-служба Кремля.

Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известен всем: вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали, — сказал Путин.

Президент поздравил национальную команду с выдающимся успехом на XIV Паралимпийских зимних играх. Он отметил упорство, трудолюбие и высокое мастерство, проявленные спортсменами во время соревнований.

Российский лидер подчеркнул, что путь и успех российских паралимпийцев являются великим примером того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства. Их достижения вызывают гордость и уважение. Он пожелал им новых побед в будущем и выразил уверенность, что триумф атлетов останется в истории мирового спорта.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.