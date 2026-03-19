19 марта 2026 в 18:22

Путин назвал выступление российских паралимпийцев невероятным

Путин: паралимпийцы России показали, кто на самом деле вдохновляет мир

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Российские паралимпийцы показали всему миру, кто именно соответствует истинному духу паралимпизма — вдохновлять и восхищать, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград сборной. Глава государства назвал участие команды в Играх в Италии поистине невероятным, передает пресс-служба Кремля.

Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца. А миссия и лозунг известен всем: вдохновлять и восхищать мир. Вот вы как раз это и сделали, — сказал Путин.

Президент поздравил национальную команду с выдающимся успехом на XIV Паралимпийских зимних играх. Он отметил упорство, трудолюбие и высокое мастерство, проявленные спортсменами во время соревнований.

Российский лидер подчеркнул, что путь и успех российских паралимпийцев являются великим примером того, как можно и нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства. Их достижения вызывают гордость и уважение. Он пожелал им новых побед в будущем и выразил уверенность, что триумф атлетов останется в истории мирового спорта.

Ранее депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила NEWS.ru, что победители и призеры зимних Паралимпийских игр в Италии обязательно будут достойно вознаграждены. На встрече с паралимпийцами в ГУМе она подчеркнула, что все парламентарии аплодировали российским спортсменам стоя.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
