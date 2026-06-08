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08 июня 2026 в 13:13

В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Одна шестая»
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V юбилейный фестиваль «Одна шестая» состоится в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных картин. В этом году темой мероприятия станет «коллектив».

Сегодня киноиндустрия часто строится под проект. Быстро собрались, все сняли и разбежались. Не у дел остается общая память, общий опыт побед и поражений. То редкое состояние, когда люди на площадке начинают мыслить вместе. Ученые всего мира говорят, что мы выжили как вид именно потому, что сотрудничали, а не конкурировали. Устойчивый коллектив всегда сильнее временного, — заявил президент «Одной шестой» Евгений Григорьев.

Жюри определит победителей в девяти номинациях. Заявки принимают до 10 июля 2026 года на сайте фестиваля.

Гостей ожидает не только просмотр кинокартин, но и встречи с режиссерами, открытые дискуссии, лекции и мастер-классы. В рамках фестиваля также состоится образовательный блок, включающий сценарную и актерскую лаборатории. Здесь начинающие кинематографисты смогут получить практические навыки, обучаясь у опытных наставников.

Ранее сообщалось, что новый международный кинофестиваль «В кадре: огни большого города» пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 31 августа. Организаторами смотра выступают «Ленфильм» при поддержке Минкультуры РФ и правительства города.

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