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06 июня 2026 в 19:19

Россиянин стал лучшим вратарем сезона в НХЛ

Василевский стал лучшим вратарем сезона в НХЛ

Андрей Василевский Андрей Василевский Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Российский вратарь Андрей Василевский, выступающий за клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг», во второй раз в карьере получил «Везина Трофи», сообщается на официальном сайте лиги. Награда вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. По итогам голосования, в котором участвовали генеральные менеджеры всех 32 команд НХЛ, Василевский набрал 114 очков.

Второе место занял его соотечественник Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» (51 очко). Третье место завоевал американец Джереми Свэйман из «Бостон Брюинз» (46 очков).

В регулярном чемпионате 31-летний Василевский провел 58 матчей, одержал 39 побед, дважды сыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Первую «Везину» он завоевал в 2019 году. На его счету также два Кубка Стэнли в составе «Тампы», а в сезоне-2020/21 он был признан самым ценным хоккеистом плей-офф.

Ранее российский нападающий Евгений Малкин, которому 31 июля исполнится 40 лет, продлил контракт с клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение рассчитано на один год, а зарплата хоккеиста в сезоне-2026/27 составит $5,5 млн (393,5 млн рублей).

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