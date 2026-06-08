Лавров похвалил Бангладеш за важное стремление

Россия приветствует стремление Бангладеш повысить эффективность работы Генеральной Ассамблеи ООН и восстановить центральную роль организации в мировых делах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД азиатской страны Халилуром Рахманом. Глава российской дипломатии отметил, что у Москвы есть большой опыт работы во всемирной организации.

Мы приветствуем ваше намерение придать работе Генеральной Ассамблеи большую эффективность и в целом способствовать восстановлению центральной и координирующей роли ООН в мировых делах. У нас очень большой опыт работы во всемирной организации, — отметил Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия отказывается от сотрудничества с некоторыми структурами ООН. При этом сама организация остается безальтернативной. Ее секретариат, по его словам, имеет прозападный характер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свое время отмечала, что действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания на посту окончательно подорвать авторитет организации. Она отметила, что чиновник уже изрядно пошатнул его благодаря многолетним усилиям.