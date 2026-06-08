Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 12:45

Лавров похвалил Бангладеш за важное стремление

Лавров: РФ приветствует планы Бангладеш сделать работу ГА ООН более эффективной

Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия приветствует стремление Бангладеш повысить эффективность работы Генеральной Ассамблеи ООН и восстановить центральную роль организации в мировых делах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на открытии переговоров с главой МИД азиатской страны Халилуром Рахманом. Глава российской дипломатии отметил, что у Москвы есть большой опыт работы во всемирной организации.

Мы приветствуем ваше намерение придать работе Генеральной Ассамблеи большую эффективность и в целом способствовать восстановлению центральной и координирующей роли ООН в мировых делах. У нас очень большой опыт работы во всемирной организации, — отметил Лавров.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что Россия отказывается от сотрудничества с некоторыми структурами ООН. При этом сама организация остается безальтернативной. Ее секретариат, по его словам, имеет прозападный характер.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свое время отмечала, что действующий генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решил под конец своего пребывания на посту окончательно подорвать авторитет организации. Она отметила, что чиновник уже изрядно пошатнул его благодаря многолетним усилиям.

Власть
Россия
Бангладеш
Сергей Лавров
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европа пообещала Киеву миллиарды евро на дроны
«Братский народ»: Захарова высказалась после выборов в Армении
«В обстановке давления»: Захарова о прошедших в Армении выборах
Захарова: РФ будет выстраивать отношения с Арменией с учетом шагов Еревана
Военэксперт рассказал, как защитить поезда от украинских дронов
Каллас сообщила о подготовке новых санкций против России
В Екатеринбурге пройдет кинофестиваль «Одна шестая»
Раскрыто, почему США не смогут купить архипелаг Чагос с британскими базами
В Госдуме анонсировали «революцию» в оплате коммуналки
Театр «Модерн» откроет фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»
Мощное землетрясение на Филиппинах: кадры разрушений
Российский курортный город начал пользоваться небывалым спросом
ЕС хочет добавить десятки российских компаний в черный список
ЕС впервые «наказал» Иран за угрозу судоходству в Ормузе
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 8 июня: свободная продажа, цены
В Европарламенте призвали к новым форматам диалога России и ЕС
Экс-нардеп раскрыл детали вероятного визита Абрамовича на Украину
«Башку отрежу — соседи будут в шоке»: тиран пинал девушку у подъезда
Военэксперт раскрыл, кто «подарит» Украине новую баллистическую ракету
Движение по разрушенному ВСУ мосту около Чонгара возобновили
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.