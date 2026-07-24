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24 июля 2026 в 14:03

Президент Бангладеш ушел в отставку

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу принял решение покинуть пост

Шахабуддин Чуппу Шахабуддин Чуппу Фото: Bangladesh's Press Information /XinHua/Global Look Press
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Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу подал в отставку, сообщает bdnews24. Он уточнил, что причиной ухода стало его состояние здоровья.

Это (решение об уходе с поста. — NEWS.ru) уже всем известно. Какой смысл слышать это от меня? Я болен, поэтому все кончено, — сказал он.

В парламентском комплексе Бангладеш в 17:00 пройдет брифинг для СМИ. На нем официально объявят о принятии отставки президента страны.

Шахабуддин Чуппу был избран президентом Бангладеш в 2023 году от партии «Авами лиг», запрещенной после смены власти в 2024 году. Полномочия главы государства в стране в основном носят церемониальный характер, а исполнительная власть принадлежит премьер-министру и правительству.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально заявил о своей отставке. В размещенном в соцсетях заявлении он добавил, что не может исполнять и дальше свои обязанности согласно убеждениям. Мунтяну получил пост премьер-министра в октябре 2025 года.

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