Президент Бангладеш ушел в отставку

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу подал в отставку, сообщает bdnews24. Он уточнил, что причиной ухода стало его состояние здоровья.

Это (решение об уходе с поста. — NEWS.ru) уже всем известно. Какой смысл слышать это от меня? Я болен, поэтому все кончено, — сказал он.

В парламентском комплексе Бангладеш в 17:00 пройдет брифинг для СМИ. На нем официально объявят о принятии отставки президента страны.

Шахабуддин Чуппу был избран президентом Бангладеш в 2023 году от партии «Авами лиг», запрещенной после смены власти в 2024 году. Полномочия главы государства в стране в основном носят церемониальный характер, а исполнительная власть принадлежит премьер-министру и правительству.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну официально заявил о своей отставке. В размещенном в соцсетях заявлении он добавил, что не может исполнять и дальше свои обязанности согласно убеждениям. Мунтяну получил пост премьер-министра в октябре 2025 года.