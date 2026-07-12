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12 июля 2026 в 20:10

Стало известно, сколько людей погибло из-за наводнения в Бангладеш

Жертвами наводнения в Банглдеш стали более 50 человек

Фото: Sazzad Hossain/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Наводнение в Бангладеш унесло более 50 человеческих жизней, а 39 человек пострадали, сообщает Business Standard. Причиной затопления семи районов стали дожди и оползни.

Ситуация с наводнениями в семи районах юго-восточных и северо-восточных регионов страны ухудшилась из-за непрекращающихся проливных дождей, подъема уровня воды в верховьях рек и оползней, в результате чего погиб уже 51 человек, — сказано в материале.

В общей сложности последствия стихии затронули более миллиона жителей. Именно в области Чаттограм на юго-востоке Бангладеш начались дожди, которые привели к началу наводнения, отметили авторы.

Ранее более 100 животных пострадали в китайском зоопарке в городском округе Гуйган из-за тайфуна «Майсак». Материальный ущерб был оценен в 4 млн юаней (около 44,9 млн рублей). Животные, находившиеся в закрытых вольерах, не смогли выбраться и погибли.

До этого в Дагестане эвакуировали более 100 человек из-за паводков, а 60 населенных пунктов остались без транспортной доступности из-за затопленных дорог. При этом в Гергебильском районе вовсе ввели режим ЧС.

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