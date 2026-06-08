Глава МИД Бангладеш передал приветствие премьера Путину

Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман (слева) и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве

Глава МИД Бангладеш Халилур Рахман на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым передал приветствие премьер-министра своей страны Тарика Рахмана в адрес российского лидера Владимира Путина. Также Рахман передал приветствие от главы правительства премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

Я передаю приветствия от моего премьер-министра, господин, вам, а также президенту Путину и премьер-министру [РФ Михаилу] Мишустину, — сказал Рахман на переговорах в Москве.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что РФ ожидает с визитом нового председателя Генеральной Ассамблеи ООН Рахмана. Так он прокомментировал избрание Рахмана на пост главы 81-й сессии.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш завершится в 2027 году. В реактор построенного с участием России первого энергоблока станции уже начали загружать ядерное топливо