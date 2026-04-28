28 апреля 2026 в 13:20

Лихачев раскрыл, когда Росатом завершит строительство АЭС в Бангладеш

Лихачев: строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш завершится в 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш завершится в 2027 году, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. При этом в реактор построенного с участием России первого энергоблока станции уже начали загружать ядерное топливо, передает РИА Новости.

Мы планируем в следующем году также выйти на пусковые операции в блоке номер два, — сказал Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что госкорпорация спокойно относится к любым попыткам Венгрии еще раз обсудить экономику проекта АЭС «Пакш-2». По его словам, если партнеры исходят из рациональных критериев, то в холдинге готовы к диалогу. Он уточнил, что стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений и требований безопасности.

До этого Лихачев сообщил, что Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке. Кроме того, он отметил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» было эвакуировано более 600 российских специалистов.

Россия
Алексей Лихачев
Росатом
Бангладеш
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

