Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку

Пострадавшая 22 мая при ударе Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске ЛНР девушка находится в Луганской республиканской клинической больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил ТАСС и. о. заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов. В среду пациентку могут выписать и перевести в больницу другого муниципалитета, уточнил он.

Состояние [девушки] стабильное, средней степени тяжести. В настоящее время продолжает лечение у нас в учреждении в отделении травматологии и ортопедии № 1, — сказал Новрузов.

Ранее представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Шабия Манту подтвердила гибель 21 мирного жителя в результате ударов Вооруженных сил Украины по зданию колледжа в Старобельске. По ее словам, команда УВКПЧ верифицировала этот факт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отсутствие реакции международных структур на теракты в Старобельске в Международный день невинных детей — жертв агрессии не может не возмущать. По ее словам, слепота и ложь Запада в отношении к хладнокровному убийству детей в ЛНР уже никого не удивляет.