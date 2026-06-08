Обезумевшая макака жестоко расправилась с маленьким мальчиком

В Таиланде домашний самец макаки по кличке Чок насмерть загрыз шестилетнего мальчика, который был его хозяином, сообщает британская газета Daily Mail. Обезьяна, привязанная к бамбуковому шесту длинной веревкой, внезапно набросилась на ребенка, игравшего во дворе.

Животное вонзило клыки в туловище, повалило жертву на землю и продолжило атаковать. Родственники, услышавшие крики и прибежавшие на место происшествия, обнаружили мальчика без сознания в луже крови. Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Мать погибшего рассказала, что длинные клыки макаки пробили легкое сына и задели жизненно важные органы. Жители окрестных домов рассказали, что данный самец макаки и раньше проявлял враждебность: он рычал на посторонних людей и демонстрировал им оскал.

Ранее в городе Бугульме три пса напали на несовершеннолетнего и сильно покусали его. Прохожие сбежались на крики пострадавшего и отогнали животных. По словам свидетелей, у собак имелись владелицы, которые, однако, даже не попытались оттащить своих питомцев от ребенка.