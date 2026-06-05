Школьник чуть не остался без ноги после нападения трех собак

Школьник чуть не остался без ноги после нападения трех собак Mash Iptash: собаки прокусили ногу подростку в Бугульме

В Бугульме три собаки набросились на подростка и покусали его, сообщил Mash Iptash. На помощь ребенку пришли прохожие. Люди сбежались на крики мальчика и отбили его от животных.

По их словам, собаки были с хозяйками, однако те не предприняли никаких попыток оттащить четвероногих. Местные жители отметили, что это не первый случай агрессивного поведения этих собак по отношению к людям.

Ранее овчарка оторвала икроножную мышцу 12-летнему ребенку в Перми. Мальчик катался с друзьями на велосипеде и заехал на пустырь, где одна из трех собак на длинных цепях набросилась на него и вцепилась. Хозяин животных, по словам очевидцев, не вызвал медиков, вместо этого он нецензурно оскорблял детей и кричал.

До этого сотрудники департамента лесного хозяйства индийского штата Махараштра поймали двух тигров-людоедов, напавших на группу из 13 женщин. Жертвами хищников стали четыре индианки, остальным удалось спастись. Лесники сообщили, что поймали тигрицу и одного тигренка. Еще двух молодых хищников продолжают выслеживать.