В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами

В Демократической Республике Конго выявили новый вид обезьян — оранжевогубая Ликвели, известная как «трясунья ветвей», сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Ярко-оранжевые пятна вокруг рта и носа, а также блестящая черная шерсть и плечи, похожие на плащ, являются коронными чертами этого вида.

Хотя эту обезьяну уже видели раньше — как местные жители, называющие ее «Ликвели» на одном диалекте и «трясущая веткой» на другом, так и ученые, сделавшие ее фотографию в 2008 году, — ее не объявляли новым видом до тех пор, пока в статье, опубликованной 15 июля в журнале PLOS One, не было установлено, что она отличается от других обезьян. Этому виду было дано название Colobus congoenisis, — написано в публикации.

По данным израильской газеты, этот вид обезьяны обнаружили ученые из Флоридского атлантического университета (FAU) и Йельского университета в тропических лесах Республики Конго. При этом исследователи отмечают, что приматы ведут себя спокойно, но бдительно.

Ранее в Ростове-на-Дону во дворе жилого дома на ребенка напала домашняя обезьяна. Нападение произошло накануне на улице Зорге, рядом с общежитием ЮФУ. Хозяйка выгуливала макаку на поводке, но не удержала животное, и оно вцепилось школьнице в правое бедро. При этом женщина заявила, что не обязана надевать намордник на животное.