«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ Губерниев не увидел ничего странного в желании фигуристов работать на ТВ

Многие российские фигуристы после завершения спортивной карьеры идут на ТВ и покоряют шоу-бизнес, потому что это вполне естественно, заявил NEWS.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ-2026 спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В качестве примера он привел олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая активно развивает медийную карьеру.

Что же им еще делать? Не побираться ли? [Фигуристку Анну] Щербакову здесь встретил прекрасную. Она талантливая девушка. Загитова вообще наш идеал, сколько раз она выигрывала всевозможные опросы о лучшей ведущей мира. Я без тени лукавства желаю ей удачи, — отметил Губерниев.

Он объяснил, что фигурное катание представляет собой особый конгломерат, где важны не только спортивные навыки, но еще и интеллект, упорство и привлекательная внешность. В связи с этим нет ничего удивительного, что талантливые спортсмены после завершения карьеры идут на телевидение.

В самом деле, если все остальные поляны зачистил я, то должны же они где-то работать, — добавил журналист.

Отвечая на вопрос о частых оговорках Загитовой в эфире, Губерниев заявил, что относится к ним положительно, сравнив их с судейскими ошибками в футболе. Комментатор напомнил, что сам также постоянно допускает разного рода неточности.

Вот я столько всякой фигни несу, но зато каким голосом, — резюмировал Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал не критиковать его 13-летнего сына Александра в связи с получением спортивного гражданства Азербайджана. Он отметил, что мальчик продолжит свои тренировки в России, призывая относиться к нему как к «Васе Пупкину».