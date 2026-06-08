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08 июня 2026 в 15:55

«Не побираться ли?»: Губерниев объяснил, почему многие фигуристы идут на ТВ

Губерниев не увидел ничего странного в желании фигуристов работать на ТВ

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Многие российские фигуристы после завершения спортивной карьеры идут на ТВ и покоряют шоу-бизнес, потому что это вполне естественно, заявил NEWS.ru на церемонии вручения премии ТЭФИ-2026 спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В качестве примера он привел олимпийскую чемпионку Алину Загитову, которая активно развивает медийную карьеру.

Что же им еще делать? Не побираться ли? [Фигуристку Анну] Щербакову здесь встретил прекрасную. Она талантливая девушка. Загитова вообще наш идеал, сколько раз она выигрывала всевозможные опросы о лучшей ведущей мира. Я без тени лукавства желаю ей удачи, — отметил Губерниев.

Он объяснил, что фигурное катание представляет собой особый конгломерат, где важны не только спортивные навыки, но еще и интеллект, упорство и привлекательная внешность. В связи с этим нет ничего удивительного, что талантливые спортсмены после завершения карьеры идут на телевидение.

В самом деле, если все остальные поляны зачистил я, то должны же они где-то работать, — добавил журналист.

Отвечая на вопрос о частых оговорках Загитовой в эфире, Губерниев заявил, что относится к ним положительно, сравнив их с судейскими ошибками в футболе. Комментатор напомнил, что сам также постоянно допускает разного рода неточности.

Вот я столько всякой фигни несу, но зато каким голосом, — резюмировал Губерниев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко призвал не критиковать его 13-летнего сына Александра в связи с получением спортивного гражданства Азербайджана. Он отметил, что мальчик продолжит свои тренировки в России, призывая относиться к нему как к «Васе Пупкину».

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Дмитрий Губерниев
Алина Загитова
Фигурное катание
Екатерина Укушева
Е. Укушева
Оксана Прачёва
О. Прачёва
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