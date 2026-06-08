Врач объяснила, как избежать перегрева в жару

Сохранение водного баланса поможет избежать перегрева в жару, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Она отметила, что наиболее опасным состоянием при высокой температуре является обезвоживание.

В жару организм работает на пределе: главная задача — не допустить перегрева и обезвоживания. Но и пить нужно правильно. Не ждите жажды — пейте до выхода на улицу. Норма составляет 200–300 миллилитров каждые 20–30 минут, — рассказала Павлова.

Врач подчеркнула, что наиболее подходящими напитками станут вода, изотоники и морсы без сахара. По ее словам, лучше избегать употребления газированной воды и алкоголя.

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