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08 июня 2026 в 15:42

Врач объяснила, как избежать перегрева в жару

Врач Павлова: сохранение водного баланса поможет избежать перегрева

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Сохранение водного баланса поможет избежать перегрева в жару, рассказала «ФедералПресс» врач общей практики Елена Павлова. Она отметила, что наиболее опасным состоянием при высокой температуре является обезвоживание.

В жару организм работает на пределе: главная задача — не допустить перегрева и обезвоживания. Но и пить нужно правильно. Не ждите жажды — пейте до выхода на улицу. Норма составляет 200–300 миллилитров каждые 20–30 минут, — рассказала Павлова.

Врач подчеркнула, что наиболее подходящими напитками станут вода, изотоники и морсы без сахара. По ее словам, лучше избегать употребления газированной воды и алкоголя.

Ранее физик Николай Зенченко рассказал, что риск разрушения шин существенно увеличивается при быстрой езде в жару. Другим негативным фактором становится неправильное давление на резину.

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