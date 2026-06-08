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08 июня 2026 в 13:37

Автомобилистов предупредили о неочевидном риске вождения в жару

Физик Зенченко: риск разрушения шины увеличивается при быстрой езде в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Риск разрушения шины существенно увеличивается при быстрой езде в жару, предупредил в беседе с RT старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко. Другим негативным фактором становится неправильное давление на резину.

При нагреве воздуха внутри колеса с 20 до 50 °C давление может увеличиться примерно на 10% по абсолютной шкале. Перекачанная шина хуже гасит удары, сильнее нагружает центральную часть протектора и может быть уязвимее при наезде на яму или острый предмет. Но не менее опасна и недокачка: такая шина сильнее деформируется при движении, быстрее нагревается и может разрушиться из-за перегрева, — отметил Зенченко.

При высокой температуре и нагрузке могут разрушиться шины с трещинами, порезами или грыжами на боковине. Следы старения резины и неравномерный износ тоже повышают риск.

Ранее автоэксперт Игорь Серебряков заявил, что нанесение воска на кузов автомобиля позволяет эффективно защитить лакокрасочное покрытие от воды, грязи и реагентов, создавая тонкий гидрофобный слой. По его словам, такая обработка помогает снизить риск коррозии и замедлить выцветание краски под воздействием ультрафиолета.

Общество
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шины
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