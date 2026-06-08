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08 июня 2026 в 15:24

«Объединились для войны»: французы пришли в ярость от новой выходки Макрона

Экономист Эрлен: Макрон объединился с Зеленским ради войны против России

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/Sebastien TOUBON/Global Look Press
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Экономист Филипп Эрлен в соцсети Х раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона. Глава государства опубликовал фотографию, на которой он, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц стоят рядом с президентом Украины Владимиром Зеленским. В подписи к фото Макрон написал: «Объединились ради Украины».

Объединились для войны против России, чтобы остаться у власти, в то время как наши народы ненавидят нас, — подчеркнул Эрлен.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на двуличие западных стран, которые, декларируя мирные намерения, одновременно акцентируют помощь Киеву в производстве вооружений. По его словам, сложно представить, как сейчас можно договариваться с властями Украины.

До этого стало известно, что лидеры «евротройки» — Великобритании, Франции и ФРГ — призвали к активному участию Европы и США в диалоге с Россией по Украине. Кроме того, они настаивают на заморозке российских активов до окончания конфликта.

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Франция
Украина
Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский
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