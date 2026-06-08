Норовирус досрочно «закрыл» смену в российском детском лагере В детском лагере под Калининградом решили закрыть смену из-за норовируса

Из-за вспышки норовирусной инфекции досрочно закрыли смену в детском лагере «Алые паруса» в Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в Telegram-канале. Специалисты отобрали пробы питьевой воды, смывы с объектов внешней среды, пробы продовольственного сырья и готовых блюд. Также взяли биологический материал у работников пищеблока.

Управлением Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование случаев норовирусной инфекции у детей и сотрудников. С учетом выявленных нарушений при оказании услуг по отдыху и оздоровлению детей и необходимости завершения всех противоэпидемических мероприятий принято решение о досрочном завершении смены, — заявили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Amber Mash, в «Алых парусах» кишечной инфекцией заразились 27 детей и два сотрудника. Родители заплатили за путевку на Куршскую косу по 50 тыс. рублей. По их словам, администрация лагеря ничего не говорит о возврате денег.

Норовирус — один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций. Он отличается высокой заразностью и устойчивостью. Характерные симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, боли в животе, повышение температуры, слабость и головную боль.

Ранее уголовное дело завели после того, как 18 детей заболели норовирусом в психоневрологическом санатории Барнаула. Дело возбуждено по признакам преступления, связанного с предоставлением услуг, не отвечающих требованиям безопасности.