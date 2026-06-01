01 июня 2026 в 17:56

Следователи возбудили дело из-за отравления детей в Барнауле

В Барнауле заведено уголовное дело после того, как 18 детей заболели норовирусом в психоневрологическом санатории, сообщило следственное управление СК по Алтайскому краю в МАКСе. Дело открыто по признакам преступления, связанного с предоставлением ненадлежащих услуг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что в Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заболели 20 человек — 18 из них дети. Двенадцать несовершеннолетних госпитализированы, их состояние оценивается как легкое. Еще восемь человек, включая шестерых детей, лечатся амбулаторно.

До этого сообщалось, что вероятным источником заражения 35 учащихся Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя стал сотрудник пищеблока, у которого обнаружили РНК норовируса. Инфекция передавалась через готовые блюда. О заражении кадетов стало известно в середине мая.

