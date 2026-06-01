В СК назвали возможную причину смерти двух сапбордистов в Омской области

СК РФ: причиной смерти двух человек на сапбордах могло стать утопление

Причиной смерти двух сапбордистов в Омской области могло стать утопление, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Специалисты продолжают судмедэкспертизу для выяснения точных обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, причиной смерти стало утопление в воде, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что активисты поисковых отрядов нашли на Иртыше в Омской области тело второго из пропавших 25 мая сапбордистов.

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились кататься на сапбордах по Иртышу. Спустя два дня родственники сообщили об их исчезновении.

До этого сотрудники полиции нашли женщину, пропавшую в Благовещенске Амурской области вместе с пятью детьми около месяца назад. По данным полиции, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Как оказалось, россиянка переехала на другую съемную квартиру.

