В СК назвали возможную причину смерти двух сапбордистов в Омской области

Причиной смерти двух сапбордистов в Омской области могло стать утопление, сообщила пресс-служба регионального управления СК России в своем Telegram-канале. Специалисты продолжают судмедэкспертизу для выяснения точных обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, причиной смерти стало утопление в воде, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что активисты поисковых отрядов нашли на Иртыше в Омской области тело второго из пропавших 25 мая сапбордистов.

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились кататься на сапбордах по Иртышу. Спустя два дня родственники сообщили об их исчезновении.

