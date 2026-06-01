Тело пропавшего сапбордиста нашли под Омском через неделю поисков

Активисты поисковых отрядов нашли на Иртыше в Омской области тело второго из пропавших 25 мая сапбордистов, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Известно, что мужчина и женщина ушли кататься по реке, однако не вернулись домой, первым было найдено тело женщины.

Сегодня около 13 часов (10:00 мск) в реке Иртыш обнаружено тело пропавшего мужчины, — сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Симочкина и Анатолий Бойко ушли из дома на бульваре Архитекторов в Омске и отправились кататься на сапбордах по Иртышу. Через два дня родственники заявили об их пропаже. Известно, что пара уже не в первый раз устраивает подобные путешествия: год назад они прошли на сапах по Иртышу маршрут от Усть-Заостровки до Старого Кировска, а также сплавлялись по реке Ай на Урале.

До этого сообщалось, что пропавшие омичи отправились плавать на сапбордах в плохую погоду. В те дни в городе установилась 30-градусная жара, при этом температура воды оставалась низкой. Уточняется, что пропавшие проживали неподалеку от Иртыша.