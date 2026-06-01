Поймали со спущенными штанами: тюменка вырвала из рук педофила девочку

В Тюмени арестовали мужчину, который пытался похитить с улицы пятилетнюю девочку. На помощь ребенку подоспела тюменка, которая оказалась на месте происшествия случайно. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом на данный момент.

«Не надо здесь таких»

Инцидент произошел днем 30 мая. По данным СМИ, мужчине 44 года, его зовут Алексей. Он схватил пятилетнюю девочку во дворе дома, затащил в подъезд. Братья, которые были рядом с девочкой, не дали злоумышленнику закрыть подъездную дверь.

Подоспевшая на помощь местная жительница догнала преступника и застала его уже с приспущенными штанами. Девочку он отдал беспрепятственно. А после долго прятался в квартире и боялся выходить к полиции. По словам соседки, мужчина часто выпивал.

«Его вели двое сотрудников полиции. В наручниках. У него в глазах такое было, как будто не в первый раз у него уже это. Он просто забрал вещи свои. Боялся, что с ним что-то сделают. И моя мама говорит: „Не надо нам здесь таких, он нам тут не нужен“», — рассказала соседка Тамара.

Тюменец находился в розыске у судебных приставов из-за долгов по кредитам и госпошлине. Он разведен, у него есть семилетняя дочь.

«Будто меня Бог туда привел»

На помощь девочке пришла местная жительница Юлия. В комментарии РЕН ТВ она рассказала, что оказалась на месте происшествия случайно. Ее внимание привлекла детвора, которая устроила истерику из-за похищения ребенка.

«Я вообще, в принципе, могла проехать прямо по главной дороге. Но почему-то я решила свернуть. <...> Как будто меня Бог туда привел. Я увидела возле черного хода, возле подъезда дети кричат, истерят, ревут, топают ногами. Думаю, что-то случилось. Я решила спросить, уточнить у них. Мальчишки сказали, что там дяденька хочет забрать девочку», — рассказывает Юлия.

Девушка оставила машину и ринулась в подъезд. На лестничном пролете она увидела со спины мужчину. Девочка на его руках была повернута к Юлии лицом.

«Я подошла, говорю: „Дай девочку сюда“. Ну конечно, я там наорала на него, потому что реакция у меня так сработала, иначе никак спокойно там не отреагировать. Он сначала меня вообще как будто бы не увидел, а потом он отреагировал и отпустил», — делится Юлия.

Девушка забрала ребенка, а также успела достать телефон и снять преступника на камеру. Когда Юлия вывела пострадавшую девочку на улицу, там продолжала толпиться детвора и в этот момент к ним бежал отец.

«Я спросил у мальчика: „Где ваши родители?“ Тут же бежит мужчина какой-то, прямо бежит. Я говорю: „Ваши дети?“ Он говорит: „Да, мои, а что случилось? Я услышал с балкона, что кричат, и сразу же побежал. Я на восьмом этаже живу. Только успел“», — цитирует Юлия отца пострадавшей девочки.

Отправлен под арест

31 мая Ленинский районный суд отправил подозреваемого под арест. Ему инкриминировали статью 132 УК РФ — иные насильственные действия сексуального характера. Мужчина признался в содеянном и раскаялся. При этом он просил отправить его под домашний арест.

«Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака. Ему предъявлено обвинение по пункту „б“ части 4 статьи 132 УК РФ. Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

