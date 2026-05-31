Суд определил судьбу тюменца, напавшего на пятилетнюю девочку

Суд в Тюмени заключил под стражу мужчину, обвиняемого в надругательстве над пятилетней девочкой, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Нападавший признал вину и раскаялся, но судья остался непреклонен.

Ленинский районный суд Тюмени избрал меру пресечения в отношении 44-летнего Алексея Новака. Ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Обвиняемый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, — говорится в сообщении.

Спасти ребенка помогли случайная прохожая и ее братья. Женщина по имени Юлия заехала во двор по пути к маме и бросилась в подъезд на крики детей. Братья пострадавшей не дали мужчине закрыть дверь и звали на помощь. Очевидцы сообщают, что обвиняемый держал ребенка на руках, в то время как его брюки были приспущены.

Накануне NEWS.ru писал, что подозреваемый жил в доме напротив пострадавшей. 44-летний тюменец находился в розыске у судебных приставов из-за долгов по кредитам и госпошлине. Он разведен, у него есть семилетняя дочь.