Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, в котором обсуждались ответные удары по Киеву, стал предупреждением для Запада, пишет издание Die Weltwoche. По мнению авторов материала, между сторонами стоит ждать нового витка эскалации.

Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт ее озвучивания свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. В украинском конфликте всегда было две стороны — Россия и Запад, однако теперь противники подходят все ближе к новому уровню эскалации, — говорится в публикации.

Как отмечает издание, складывается впечатление, что западные лидеры намеренно игнорируют тревожные сигналы и возможные последствия собственных решений. Вместо этого они продолжают повторять тезис о слабости Москвы, несмотря на заявления президента России Владимира Путина о том, что конфликт на Украине близок к завершению, сказано в материале.

Ранее немецкие СМИ писали, что политика руководства Евросоюза в отношении украинского конфликта лишена всякой рациональности. Автор материала утверждал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку.