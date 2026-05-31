В Госдуме придумали как поддержать родителей и сэкономить бюджет РФ

Депутат Панеш предложил сделать 1 июня выходным для родителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил объявить 1 июня официальным выходным днем для всех родителей. В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что такая мера поддержки выгодна и для бюджета страны.

Я предлагаю объявить 1 июня официальным выходным днем для всех сотрудников, у которых есть несовершеннолетние дети, и сделать это на постоянной основе. Это абсолютно бесплатная для бюджета мера поддержки, в отличие от денежных выплат, — заявил Панеш.

Депутат пояснил, что предлагается внести изменение в Трудовой кодекс, дополнив статью 112 новым нерабочим праздничным днем. Второй, более гибкий вариант — дополнить статью 262 ТК РФ, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов и для сельских женщин. По словам депутата, оплата выходного может производиться из расчета среднего заработка.

Если родители разведены, выходной может взять тот, с кем проживает ребенок, либо по соглашению — например, один год мать, следующий отец. При этом Панеш признал, что предложение, скорее всего, встретит сопротивление работодателей.

Ранее в Общественной палате РФ предложили сделать 1 июня выходным для многодетных семей. Замсекретаря ОП Владислав Гриб назвал это реальной мерой поддержки, которую необходимо закрепить в Трудовом кодексе.

Власть
ЛДПР
Каплан Панеш
Трудовой кодекс
родители
дети
