В Госдуме сделали важное предложение по поддержке многодетных семей Депутат Панеш: семьям с тремя детьми нужно давать статус нуждающейся в поддержке

Семьям с тремя детьми нужно автоматически давать статус нуждающейся в поддержке, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, сегодня для получения жилищных льгот или пособий на детей семье необходимо официально подтверждать свой статус нуждающихся, предоставляя справки каждые полгода.

Если семья однажды подтвердила статус [нуждающейся], он должен действовать не менее двух лет. Убрать имущественный ценз для многодетных семей. Семье с тремя детьми нужен большой дом и минивэн. Это не роскошь, а необходимость. Ввести принцип «чем больше детей, тем меньше бюрократии». Родился третий ребенок — семья автоматически получает статус нуждающейся в поддержке без дополнительных справок. Запретить отказывать многодетным семьям из-за формального превышения дохода на сумму менее 10–15%. Небольшое превышение не должно быть основанием для лишения поддержки, ― сказал Панеш.

Парламентарий отметил, что сегодня, если у семьи есть вторая машина, большой дом или даже просто сбережения на счете, льготы снимаются. Между тем, по его словам, необходимо поддерживать семьи с детьми уже за то, что они воспитывают детей.

Семья с детьми и ипотекой часто не проходит по критериям: «У вас доход выше прожиточного минимума». Но денег все равно не хватает. На практике семьям выгодно быть бедными. Выгодно не работать официально, скрывать доходы, не делать сбережений. Потому что как только семья начинает выбираться — льготы отбирают. Государство наказывает за попытку улучшить положение, ― резюмировал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что развитие малоэтажного строительства может способствовать росту рождаемости в России. По ее словам, именно семьи из небольших городов и сельской местности чаще всего принимают решение о рождении детей.