Суды с Фадеевым, «голая» вечеринка, треш-скандал: как живет Глюкоза

7 июня певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) отмечает 40-летний юбилей. Она ярко заявила о себе в начале нулевых благодаря песням «Юра», «Снег идет», «Невеста» и другим. Как менялся образ артистки, в чем причина ее конфликта с продюсером Максимом Фадеевым, ждать ли от нее новых хитов — в материале NEWS.ru.

Как Глюкоза познакомилась и перестала сотрудничать с Максимом Фадеевым

Наталья Ионова родилась в Москве. Ее отец был инженером-конструктором, мама — продавцом-кассиром. С детства девочка проявляла интерес к музыке и актерству. В 11 лет Наташа снялась в одной из серий популярного киножурнала «Ералаш». Через некоторое время юную артистку утвердили на роль в криминальную драму «Триумф», на этих съемках она и познакомилась с продюсером Максимом Фадеевым.

В 2000 году Фадеев искал молодую исполнительницу, которая могла бы реализовать его идею о певице-бунтарке, выступающей под псевдонимом Глюкоза. На своей музыкальной студии продюсер вместе с аниматорами создал мультипликационный персонаж, за кадром и пела Ионова.

В 2018 году сотрудничество певицы и продюсера завершилось. Они не стали продлевать контракт. Однако Наталья с разрешения Фадеева продолжала выступать с композициями его авторства.

Максим Фадеев Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В каких скандалах замешана Глюкоза

Проблемы в отношениях Ионовой и Фадеева начались в 2023 году после участия певицы в так называемой «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Мероприятие получило широкий общественный резонанс и негативные оценки. Звездные участники тусовки — Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие — столкнулись с «отменой». Увидев фото экс-подопечной с вечеринки, Фадеев назвал ее поведение недостойным. Он записал видеообращение, заявив, что Глюкоза «дискредитирует концепцию проекта, который создавался для детей». В этом обращении продюсер сообщил, что отзывает у Натальи псевдоним и права на музыку.

Летом 2024 года Наталья угодила в новый скандал. На концерте в Красноярске она странно себя вела — нецензурно выражалась, с трудом исполняла композиции. Позже Ионова объяснила такое поведение приемом антидепрессантов из-за смерти любимой бабушки.

Фадеев снова публично высказался. Он упрекнул певицу в неблагодарности, вспомнив, что в начале карьеры Наталья испытывала финансовые трудности. Проект «Глюкоза», по его словам, «подарил ей новую жизнь» и спас ее семью от нищеты. Также Максим Александрович сообщил о планах возродить проект с новой солисткой. «То, что произошло в Красноярске, переходит все границы. Это затрагивает и мою репутацию… Больше терпеть нет сил», — возмутился он.

В ответ Ионова заявила, что в 2007 году выкупила у продюсера права на исполнение 20 песен, и обвинила его в нарушении прежних договоренностей.

Осенью того же года артистку задержали в аэропорту Шереметьево. У сотрудников аэропорта возникли подозрения, что пассажирка может находиться в измененном сознании. Проходить медицинское освидетельствование без присутствия адвоката Ионова отказалась. Позже она заявила, будто ее якобы пытались подставить. 22 октября суд оштрафовал исполнительницу на 5000 рублей по статье 6.9 КоАП (употребление наркотических или психотропных средств без назначения врача).

После череды скандалов артистка взяла творческую паузу. В мае 2025 года она выступила в ночном клубе Санкт-Петербурга, шокировав публику эпатажным нарядом. «Очередной шабаш», — писали зрители о ее концерте.

Певица Глюкоза Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как Глюкоза сможет восстановить репутацию

В беседе с NEWS.ru музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что уже после скандала в Красноярске певица лишилась поддержки публики и концертов. На данный момент, по словам собеседника, Ионова сосредоточена на семье и редких выступлениях в клубах.

Однако у нее есть шансы вернуться на сцену, считает собеседник. Для этого ей нужно создать новый творческий репертуар и отказаться от эпатажного имиджа.

Стилист Мария Шеди предположила в беседе с NEWS.ru, что новый имидж Глюкозы отражает ее внутренние переживания. В этом случае он может являться своего рода фешен-протестом, попыткой уйти от образа «гламурной дивы», считает собеседница. Однако, по ее мнению, стиль Натальи стал «нервным», гротескным и потерял целостность. «Ее внешний вид — это не катастрофа, а кризис имиджа, который часто случается с артистами в моменты переосмысления карьеры. Если Глюкоза сможет докрутить этот образ до осознанного уровня и сбалансированного стиля, а не просто хаотичного заимствования, мы получим неформальную, но уже грамотную историю», — высказалась стилист.

Почему Глюкоза отказалась от женственных образов в пользу эпатажа: мнение психолога

Психолог Станислав Самбурский предположил в интервью NEWS.ru, что Глюкоза может переживать кризис идентичности. По его мнению, она давно «переросла» образ, созданный в начале нулевых Фадеевым. Пока Наталья не смогла обрести новое «я», поэтому с каждым разом ее наряды становятся все более радикальными, пояснил Станислав.

«Я бы не сказал, что Натальей руководит желание вызывать недоумение. Скорее, работает реактивное сопротивление: попытка показать окружающим, что она сама будет решать, какой ей быть. Глюкоза всеми силами старается сохранить свободу и право на свое мнение, хотя публика тянет ее обратно — туда, где она молодая, мультяшная, удобная, а рядом бегает доберман. Когда внутренний образ не сложился, внешний начинает кричать вместо него», — высказался Самбурский.

Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Психолог Олеся Иневская обратила внимание на ролик с Глюкозой, снятый во время презентации одного из публичных проектов. Собеседница NEWS.ru отметила, что певица выглядит сдержанной и зажатой. Такое поведение может быть обусловлено как усталостью, так и возможным дискомфортом от смены имиджа, пояснила психолог.

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