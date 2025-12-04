Муж Глюкозы был шокирован новым имиджем певицы Глюкоза призналась, что ее муж находится в шоке от ее нового образа

Певица Глюкоза (Глюк'оZа, Наталья Чистякова-Ионова) призналась, что ее муж Александр Чистяков иногда находится в шоке от ее новых образов, сообщает Super.ru. На премии «Итоги года Яндекс Музыки» она отметила, что у супруга тоже есть свои «странности». Так, добавила артистка, он коллекционирует объекты современного искусства.

Если честно, то иногда он какое-то время находится в шоке, — поделилась певица.

В 2025 году певица радикально изменила внешность и стиль одежды, перекрасившись в серебристый блонд. Тона нарядов она выбирает в черно-белой цветовой гамме с деталями из кожи, латекса, меха и металлических аксессуаров.

Ранее телеведущая Дана Борисова призналась, что готова дать совет Глюкозе, если та обратится к ней. В интервью знаменитость отметила, что к ней уже обращалась дочь певицы через ее собственного ребенка Полину.

18-летняя дочь Глюкозы Лидия Чистякова также решила кардинально изменить свой образ. Девушка отрастила русые волосы и начала одеваться в более облегающие наряды. До этого у нее была короткая стрижка.