06 декабря 2025 в 21:08

Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике

Ани Лорак Ани Лорак Фото: NEWS.ru
Певица Ани Лорак появилась на церемонии «Песня года — 2025» в светлом парике, передает корреспондент NEWS.ru. Гладкие волосы с ровным срезом и густая прямая челка сделали артистку, которая долгое время была брюнеткой, практически неузнаваемой.

Видите я сегодня white colour. Новый год, нужно дать людям настроение, — заявила Лорак.

Артистка выбрала для светского мероприятия экстравагантный блестящий костюм, выполненный из латекса. Журналист обратили внимание на тонкую талию знаменитости, которая призналась, что ей даже пришлось примерить корсет, чтобы стать еще стройнее. По словам Лорак, образ получился хоть и эффектным, но абсолютно неудобным.

Чего не сделаешь ради искусства? — отшутилась Лорак.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян впервые появилась на телевидении в парике после начала химиотерапии. В своем Telegram-канале она опубликовала видео со съемок шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

До этого принцесса Кейт Миддлтон призналась, что не носит парик. Так монаршая особа ответила на слухи, которые появились после изменения ее цвета волос. По словам Миддлтон, локоны действительно посветлели от солнца.

