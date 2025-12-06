Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике

Певица Ани Лорак появилась на церемонии «Песня года — 2025» в светлом парике, передает корреспондент NEWS.ru. Гладкие волосы с ровным срезом и густая прямая челка сделали артистку, которая долгое время была брюнеткой, практически неузнаваемой.

Видите я сегодня white colour. Новый год, нужно дать людям настроение, — заявила Лорак.

Артистка выбрала для светского мероприятия экстравагантный блестящий костюм, выполненный из латекса. Журналист обратили внимание на тонкую талию знаменитости, которая призналась, что ей даже пришлось примерить корсет, чтобы стать еще стройнее. По словам Лорак, образ получился хоть и эффектным, но абсолютно неудобным.

Чего не сделаешь ради искусства? — отшутилась Лорак.

