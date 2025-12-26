ФТС раскрыла главные планы на 2026 год ФТС в 2026 году планирует особое внимание уделить декларированию

В 2026 году Федеральная таможенная служба России основное внимание уделит оптимизации процедуры декларирования, в том числе за счет внедрения нового порядка распределения деклараций между центрами электронного декларирования, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Эта мера направлена на выравнивание нагрузки и минимизацию коррупционных рисков.

Также усилятся меры по борьбе с незаконным ввозом: в 2025 году мобильные группы задержали более 9 тыс. транспортных средств с 136 тысячами тонн контрабанды. Под руководством Минфина будет создана система подтверждения ожидания товаров, которая предоставит таможне дополнительные контрольные полномочия.

Ожидается, что значительные ресурсы будут направлены на цифровизацию: для ускорения разработки и поддержки собственных IT-решений уже создан Центр информационных технологий ФТС. В 2026 году продолжится расширение международного сотрудничества, в первую очередь со странами Африки.

Ранее совместная работа Управления по противодействию коррупции ФТС России и службы Центрального таможенного управления выявила преступную схему получения взяток работниками Зеленоградского таможенного поста в крупных размерах. В ходе проверок изъяли более 7 млн рублей, полученных незаконным путем.