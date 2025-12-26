Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 21:51

ФТС раскрыла главные планы на 2026 год

ФТС в 2026 году планирует особое внимание уделить декларированию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году Федеральная таможенная служба России основное внимание уделит оптимизации процедуры декларирования, в том числе за счет внедрения нового порядка распределения деклараций между центрами электронного декларирования, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Эта мера направлена на выравнивание нагрузки и минимизацию коррупционных рисков.

Также усилятся меры по борьбе с незаконным ввозом: в 2025 году мобильные группы задержали более 9 тыс. транспортных средств с 136 тысячами тонн контрабанды. Под руководством Минфина будет создана система подтверждения ожидания товаров, которая предоставит таможне дополнительные контрольные полномочия.

Ожидается, что значительные ресурсы будут направлены на цифровизацию: для ускорения разработки и поддержки собственных IT-решений уже создан Центр информационных технологий ФТС. В 2026 году продолжится расширение международного сотрудничества, в первую очередь со странами Африки.

Ранее совместная работа Управления по противодействию коррупции ФТС России и службы Центрального таможенного управления выявила преступную схему получения взяток работниками Зеленоградского таможенного поста в крупных размерах. В ходе проверок изъяли более 7 млн рублей, полученных незаконным путем.

ФТС
Россия
таможенники
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии младенца Христа показали в необычном образе
Ванная как продолжение спальни: единый стиль через текстиль
Роднина, Тутберидзе, Плющенко: кому доставалось от Татьяны Тарасовой
ФТС раскрыла главные планы на 2026 год
В Госдуме заговорили о создании в России особого банка
Киркоров в течение полугода может лишиться участка на Москве-реке
Депутат опроверг информацию о владении BMW с откидными номерами
Ученый спрогнозировал интенсивность солнечной активности в 2026 году
Жена осужденного за хищения депутата сложила с себя полномочия
В правительстве рассказали о росте ВВП России
В Новосибирске ритуальщики по ошибке сорвали похороны женщины
Ученые раскрыли разницу между мужским и женским мозгом
Антиковидные меры в Петербурге продлили еще на год
Ночной комфорт: какие ткани помогают телу отдыхать глубже
Новый год без кредитов: как провести зимние каникулы и не набрать долгов
В Минобороны сообщили о четырех сбитых украинских беспилотниках
Израиль первым в мире признал независимость одного государства
Хакеры за ночь похитили более 553 млн рублей в одной криптовалюте
Чекунков поделился деталями ситуации с оттоком населения Дальнего Востока
В Росреестре не подтвердили слухи о тысячах сделок по «схеме Долиной»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.