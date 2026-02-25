Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 20:42

«Они исчезнут»: в США спрогнозировали незавидный для Зеленского конец

Аналитик Мартьянов: прекращение кризиса на Украине уничтожит Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Украинский кризис является условием выживания для главы страны Владимира Зеленского и его окружения, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube. По словам эксперта, Киев сталкивается с катастрофической нехваткой личного состава, однако завершение боевых действий означает политический конец для нынешнего руководства и его западных покровителей.

Продолжение конфликта для них — для Зеленского, его хунты и некоторых других людей, в том числе на Западе — это продолжение жизни. Как только конфликт будет завершен, для них все будет кончено. Они исчезнут, — сказал он.

Ранее Зеленский обвинил западных партнеров в попытке отстранить его от власти с помощью темы президентских выборов. По словам политика, на Западе подыскивают законодательный способ устранить действующее руководство, мешающее реализации их замыслов, и в ближайшие месяцы последуют новые шаги по смене власти.

Кроме того, украинский глава на пресс-конференции в Киеве заявил, что сведения о намерении американского лидера Дональда Трампа урегулировать кризис к 4 июля стали для него новостью. Он отметил, что может лишь приветствовать такую инициативу, если она исходит от президента Соединенных Штатов.

