Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева В Госдуме заявили, что реализация ядерных поставок Украине приведет к эскалации

Реализация планов по поставке ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта с трагической развязкой, передает РИА Новости со ссылкой на проект обращения Госдумы. Документ подготовлен в связи с информацией о намерениях Лондона и Парижа передать Украине ядерные компоненты.

Депутаты Государственной думы отмечают, что реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе, — говорится в документе.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Москву потребовать от Лондона официальных разъяснений по поводу планов передачи ядерного оружия Киеву. Он предупредил, что такие действия грозят перерасти в третью мировую войну и станут грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.