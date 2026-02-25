Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 22:27

Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева

В Госдуме заявили, что реализация ядерных поставок Украине приведет к эскалации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Реализация планов по поставке ядерного оружия Киеву приведет к эскалации конфликта с трагической развязкой, передает РИА Новости со ссылкой на проект обращения Госдумы. Документ подготовлен в связи с информацией о намерениях Лондона и Парижа передать Украине ядерные компоненты.

Депутаты Государственной думы отмечают, что реализация таких бездумных планов руководством Франции и Великобритании приведет к эскалации конфликта с вероятной трагической развязкой в самом глобальном масштабе, — говорится в документе.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что передача ядерных компонентов Киеву станет опасным элементом прокси-войны против России. Он напомнил, что ответные меры регламентируются обновленной ядерной доктриной РФ, а сам вопрос уже вынесен на обсуждение в Госдуме.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал Москву потребовать от Лондона официальных разъяснений по поводу планов передачи ядерного оружия Киеву. Он предупредил, что такие действия грозят перерасти в третью мировую войну и станут грубейшим нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.

эскалация
Украина
ядерное оружие
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американцы приплыли на Кубу с оружием и не вернулись
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
В ГД назвали неизбежное последствие передачи Киеву ядерного оружия
Госдума готовит обращение в ООН из-за ядерных планов Лондона и Парижа
Пентагон потратит $12,6 млрд на шпионаж за Китаем
В КХЛ поставлен рекорд по голевым передачам
В США обозначили ключевой момент по ядерной программе Ирана
Грузия вызвала посла Великобритании из-за санкций против СМИ
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
Киеву грозят последствия за нежелание пропускать российскую нефть
«Не исключена травма»: врач рассказал о везении спасшего ребенка дворника
На Лондон обрушится кровавый дождь
Соседи подарили конверт с деньгами спасшему ребенка дворнику из Петербурга
Трамп созвонился с Зеленским
Суд прекратил дело хирургов IQ Plastique о смерти пациента
В Санкт-Петербурге вспыхнуло общежитие
Подросток зарезал отца в бане
Крыша дома в российском городе обрушилась из-за снегопада
Венгрия связала блокировку «Дружбы» с терактом на «Северных потоках»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.