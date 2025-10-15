Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:10

Свыше 100 человек получили ранения утром из-за эскалации в Афганистане

Reuters: в результате атак пакистанских сил на Афганистан погибли 12 человек

Фото: Hussain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 12 гражданских лиц погибли и около 100 получили ранения в результате атак пакистанских военных на территорию Афганистана, которые продолжаются с начала среды, 15 октября, сообщает Reuters. В ходе вооруженных столкновений было взорвано сооружение пограничного перехода, известное как «Ворота дружбы».

По свидетельствам местных источников, боестолкновения начались после обстрела афганского района Спин-Болдак пакистанскими военными с применением тяжелого вооружения. На эти действия Афганистан ответил своими обстрелами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и разрешить существующие разногласия дипломатическим путем. Она отметила, что Кабул и Исламабад по-разному интерпретируют как причины эскалации, так и характер произошедших вооруженных столкновений.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности выступить посредником в примирении между Афганистаном и Пакистаном. Он акцентировал, что обладает глубоким пониманием процессов урегулирования конфликтов и уже предотвратил гибель миллионов людей.

Афганистан
Пакистан
эскалация
границы
