Свыше 100 человек получили ранения утром из-за эскалации в Афганистане Reuters: в результате атак пакистанских сил на Афганистан погибли 12 человек

По меньшей мере 12 гражданских лиц погибли и около 100 получили ранения в результате атак пакистанских военных на территорию Афганистана, которые продолжаются с начала среды, 15 октября, сообщает Reuters. В ходе вооруженных столкновений было взорвано сооружение пограничного перехода, известное как «Ворота дружбы».

По свидетельствам местных источников, боестолкновения начались после обстрела афганского района Спин-Болдак пакистанскими военными с применением тяжелого вооружения. На эти действия Афганистан ответил своими обстрелами.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва призывает обе стороны проявить сдержанность и разрешить существующие разногласия дипломатическим путем. Она отметила, что Кабул и Исламабад по-разному интерпретируют как причины эскалации, так и характер произошедших вооруженных столкновений.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей готовности выступить посредником в примирении между Афганистаном и Пакистаном. Он акцентировал, что обладает глубоким пониманием процессов урегулирования конфликтов и уже предотвратил гибель миллионов людей.