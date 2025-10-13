Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 18:46

В МИД России отреагировали на обострение у границ Афганистана и Пакистана

Захарова: Россия приветствует стабилизацию на границе Афганистана и Пакистана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия приветствует стабилизацию обстановки на границе Афганистана и Пакистана, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба министерства, Москва призывает обе стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию разногласий.

К настоящему времени, по поступающей информации, обстановка стабилизируется. Приветствуем этот процесс. Призываем Кабул и Исламабад к сдержанности и выдержке, разрешению любых разногласий политико-дипломатическими средствами, — говорится в сообщении.

Захарова отметила, что Кабул и Исламабад по-разному комментируют как причины эскалации, так и характер боестолкновений. Дипломат добавила, что авиаудары и перестрелки охватили практически все приграничные территории, в том числе места расселения пуштунских племен, и привели к погибшим среди личного состава обеих стран. Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на возобновление конструктивного диалога «между двумя дружественными нам странами».

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о готовности помирить еще две страны — Афганистан и Пакистан. Он подчеркнул, что хорошо разбирается в урегулировании конфликтов и уже спас миллионы жизней

