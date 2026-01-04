Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 17:15

«Шакалы тебя съедят»: в Афганистане заявили, что мир превратился в джунгли

Глава офиса вице-премьера Афганистана Аззам назвал мир джунглями из-за США

Цивилизованный мир превратился в джунгли, заявил в соцсети X глава офиса вице-премьера Афганистана по экономическим вопросам Абдулла Аззам. Так он отреагировал на новость об атаке на Венесуэлу и похищении Николаса Мадуро. Аззам назвал произошедшее новым примером нестабильности и отсутствия правил в международных отношениях.

Сегодняшний мир превратился в джунгли, где закон, человечность и границы свелись к пустым и обманчивым лозунгам. Если ты не станешь львом, шакалы тебя съедят, — отметил Аззам.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что страны Южной Америки могут повернуться против американского президента Дональда Трампа из-за атаки на Венесуэлу. По его словам, если это произойдет, США утратят значительное влияние на Западном полушарии. При этом республиканец осознает, что такой вариант возможен, поэтому не спешит поддерживать венесуэльскую оппозицию.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под надуманным предлогом. По его словам, обоснование операции спасением американцев от наркотиков — это полностью сфабрикованная история.

Афганистан
Николас Мадуро
Венесуэла
Латинская Америка
