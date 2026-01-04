В США заявили, что предлог для атаки на Венесуэлу был сфабрикован

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Венесуэлу под надуманным предлогом, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале. По его словам, обоснование операции спасением Соединенных Штатов от наркотиков является полностью сфабрикованным.

Это не о том, чтобы спасти Америку от наркотиков. Просто поймите, что все целиком и полностью сфабриковано, — сказал Дэвис.

Эксперт отметил, что в Вашингтоне не стали бы молчать, если бы аналогичная операция была проведена против самих США. Он подчеркнул, что даже способ осуществления и оформления этой акции говорит сам за себя. В заключение Дэвис призвал соотечественников прислушаться к его оценке ситуации.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь заявил, что обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотрафике — это попытка Соединенных Штатов легитимизировать атаку на страну. По его словам, однозначных доказательств этим заявлениям представлено не было. Он напомнил, что обвинения использовались Вашингтоном и ранее для давления на правительство венесуэльского лидера.