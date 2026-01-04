Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 15:05

В России объяснили, как США пытаются узаконить атаку на Венесуэлу

Розенталь: США обвинили Мадуро в наркотрафике, чтобы узаконить атаку на Каракас

Дмитрий Розенталь Дмитрий Розенталь Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в наркотрафике — это попытка США легитимизировать атаку на страну, предположил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь в беседе с РИА Новости. По его словам, однозначных доказательств этим заявлениям представлено не было.

Это попытка как-то легитимизировать операцию, которую американцы провели. Вот они ее легитимизируют с помощью обвинений Николаса Мадуро в наркотрафике, — сказал Розенталь.

Эксперт отметил, что обвинения использовались Вашингтоном и ранее для давления на правительство Мадуро. Комментируя дальнейшее развитие ситуации, он указал, что многое будет зависеть от отношений между США и новым и. о. президента Делси Родригес, а также от расстановки сил внутри венесуэльского правительства. Прогнозировать события, по его мнению, пока сложно.

Ранее сообщалось, что Мадуро вместе со своей женой Силией Флорес обвиняются судом штата Нью-Йорк в наркоторговле, контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Американский генпрокурор Пэм Бонди рассказала, что оба задержаны и будут привлечены к ответственности в рамках американского судопроизводства.

