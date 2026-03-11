Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 08:05

Пластический хирург назвала абсолютные противопоказания к липосакции

Пластический хирург Балакеримова: липосакцию нельзя делать при беременности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лазерную липосакцию нельзя делать беременным и кормящим женщинам, а также при активных инфекциях, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, данная процедура может представлять опасность для здоровья человека.

Абсолютные противопоказания — это состояния, при которых проведение любой хирургической процедуры представляет серьезный риск для жизни и здоровья человека. Прежде всего лазерную липосакцию категорически нельзя проводить беременным женщинам, а также тем, кто находится в периоде грудного вскармливания. Не менее серьезным противопоказанием являются активные инфекционные процессы, локализованные в зоне предполагаемого вмешательства, а также системные инфекции, — пояснила Балакеримова.

Она добавила, что к абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые нарушения свертываемости крови. По ее словам, в таком состоянии хирургическое вмешательство крайне рискованно, поскольку существует опасность кровотечений. Специалист отметила, что выраженные сердечно-сосудистые или дыхательные нарушения также могут стать препятствием для проведения лазерной липосакции.

Особую опасность во время лазерной липосакции представляют злокачественные новообразования, находящиеся в стадии активного роста. К абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые нарушения свертываемости крови, которые не поддаются коррекции. Подобные состояния делают любое хирургическое вмешательство крайне опасным из-за повышенного риска кровотечений. Наконец, выраженные сердечно-сосудистые или дыхательные нарушения могут стать препятствием для проведения процедуры. Одним из наиболее распространенных относительных противопоказаний является неконтролируемый сахарный диабет, — заявила Балакеримова.

Ранее пластический хирург Игорь Короткий заявил, что операции на лице могут привести к кровотечениям, инфаркту миокарда, инсульту, тромбозу и тромбоэмболии. В качестве осложнений он также назвал гематомы, аллергические реакции и повреждения тканей.

здоровье
врачи
хирурги
женщины
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгийский адвокат раскрыл условие выплаты компенсаций за санкции ЕС
Гладков заявил о неспокойной обстановке в приграничье
В России спрогнозировали три сценария для выездного туризма в 2026 году
Украине пообещали кредит без одобрения Венгрии
Самолет совершил жесткую посадку на популярном среди россиян курорте
«Приводят в состояние агонии»: Медведчук о токсичности Зеленского
Водитель на BMW устроил смертельное ДТП с участием трактора
Звезда «Ворониных» рассказал, как сбросил половину веса
Раскрыта судьба девяти пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску
Израильские ВВС нанесли удар по многоэтажному дому в Бейруте
«Не та шаурма»: россиянина накажут за обезображенное лицо владельца кафе
В России появится новый ГОСТ на свежие фрукты
Криминальный авторитет судился с ФСИН из-за коврика для йоги и обеда
Стала известна сумма, которую США могут тратить на войну с Ираном за день
В Кремле заявили о частых ошибках западных СМИ из-за фейковой информации
«Отвалите»: Шура сделал неожиданное заявление о Пугачевой
«Гастроли сумасшедшего дома»: Захарова ответила на обвинения Киева о детях
Найдена еще одна связь Эпштейна с Украиной
Назван оптимальный для Трампа выход из конфликта на Ближнем Востоке
В Тыве возбудили уголовное дело после ДТП с машинами и лошадью
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.