Пластический хирург назвала абсолютные противопоказания к липосакции

Лазерную липосакцию нельзя делать беременным и кормящим женщинам, а также при активных инфекциях, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, данная процедура может представлять опасность для здоровья человека.

Абсолютные противопоказания — это состояния, при которых проведение любой хирургической процедуры представляет серьезный риск для жизни и здоровья человека. Прежде всего лазерную липосакцию категорически нельзя проводить беременным женщинам, а также тем, кто находится в периоде грудного вскармливания. Не менее серьезным противопоказанием являются активные инфекционные процессы, локализованные в зоне предполагаемого вмешательства, а также системные инфекции, — пояснила Балакеримова.

Она добавила, что к абсолютным противопоказаниям относятся тяжелые нарушения свертываемости крови. По ее словам, в таком состоянии хирургическое вмешательство крайне рискованно, поскольку существует опасность кровотечений. Специалист отметила, что выраженные сердечно-сосудистые или дыхательные нарушения также могут стать препятствием для проведения лазерной липосакции.

Особую опасность во время лазерной липосакции представляют злокачественные новообразования, находящиеся в стадии активного роста. Одним из наиболее распространенных относительных противопоказаний является неконтролируемый сахарный диабет, — заявила Балакеримова.

