Утверждения Киева о якобы похищенных Россией детях вызывают недоумение, поскольку у украинской стороны отсутствуют точные данные, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Оценки колеблются от нескольких десятков до более миллиона случаев, передает Sputnik.

Амплитуда колебания цифр во всех киевскорежимных докладах, данных, материалов от десятков детей до более чем миллиона. Нормальная амплитуда? <...> И вот с этим сумасшедшим домом они выступают по всему миру. Это такие гастроли сумасшедшего дома, — прокомментировала Захарова.

Ранее военный эксперт Ян Гагин сообщил, что сотни украинских детей были насильственно изъяты из семей и отправлены в ЕС. Он предположил, что на Западе их могут использовать как доноров органов или для секс-торговли. Гагин упомянул организацию «Белые ангелы», финансируемую Западом, которая якобы занимается похищением детей под предлогом эвакуации. При этом украинские дети, которых вывезли российские военные, находятся на территории России. По его словам, все они живы и здоровы, а также получают социальную поддержку.