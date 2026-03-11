Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:30

Два человека пострадали при новой атаке ВСУ на Запорожскую область

Балицкий: два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль у Васильевки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло на въезде в город Васильевка, всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате пострадали мирные жители — мужчины 1961 и 1987 года рождения, — написал Балицкий.

Ранее губернатор Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист. Он отметил, что на территории округа сохранялась крайне напряженная обстановка, продолжалась массированная атака с применением БПЛА.

10 марта Балицкий сообщил, что украинская армия атаковала Васильевку в Запорожской области. Под удар попал городской рынок. Пострадали две женщины, их госпитализировали. Глава региона подчеркнул, что опасность повторных атак сохраняется. Губернатор также заявил, что ВСУ совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области.

