11 марта 2026 в 11:49

«Не хотим»: премьер Испании о развитии ядерного потенциала Франции

Премьер Испании отказался от развития ядерного потенциала по плану Франции

Педро Санчес Педро Санчес Фото: Xin Huashefa/XinHua/Global Look Press
Мадрид не будет принимать участие в программе Франции по развитию ядерного потенциала, заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в беседе с elDiario.es. По его словам, страна выступает за безъядерный мир.

К сожалению, в конце февраля истек [срок действия] международного договора, который регулировал нераспространение ядерного вооружения. И мы наблюдаем все большее накопление ядерных боеголовок в мире <...> Мы не хотим более ядерного мира. Поэтому мы не будем участвовать в этом [французском] проекте», — добавил Санчес.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вновь созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Оно стало пятым заседанием такого формата с начала обострения в регионе.

До этого Макрон объявил, что совместно с партнерами разрабатывается специальная оборонительная миссия, цель которой — восстановить безопасность морских перевозок в Ормузском проливе. Она начнется после завершения острого периода текущего конфликта и будет предусматривать охрану торговых кораблей.

