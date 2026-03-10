Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:31

В Европе признали зависимость от одного российского ресурса

Макрон признал зависимость Европы от российского урана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа по-прежнему зависит от российского урана, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международного саммита по ядерной энергии в Париже. Он призвал диверсифицировать поставки, следует из трансляции выступления французского лидера на сайте Еврокомиссии.

Мы недавно стали мишенью критики со стороны ряда активистов из-за все еще существующей зависимости от России. И в случае с ураном, это правда. Но в мире есть и другие страны, занимающиеся его производством <...>, и мы должны участвовать в международном сотрудничестве <...>, чтобы диверсифицировать и обезопасить наши поставки урана, а также чтобы снизить зависимость, — сказал Макрон.

Альтернативные источники поставок урана он призвал искать в Казахстане, Монголии, Узбекистан, Канаде и Австралии. Президент Франции также подчеркнул значимость атомной энергетики для обеспечения энергетической независимости государств, их экономического роста и снижения выбросов углерода. По его словам, эта отрасль остается важным инструментом декарбонизации.

Ранее стало известно, что Евросоюз в феврале выкупил 100% произведенного на «Ямал СПГ» сжиженного природного газа. В последний месяц зимы страны ЕС приобрели 21 танкер с 1,54 млн тонн энергоресурса. В январе объединение закупило 93% объемов СПГ с Ямала. Других рынков сбыта у крупнейшего российского производителя СПГ в этом году, по данным издания, не было. Аналитики подчеркивают сохраняющуюся зависимость ЕС от российского газа, несмотря на почти пять лет геополитической напряженности и санкций.

уран
Эммануэль Макрон
Евросоюз
Европа
Франция
Россия
