Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта

Конфликт США и Ирана находится на начальной стадии, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. В разговоре с «Ридусом» он отметил, что Иран продолжит давать отпор, несмотря на трудности со снабжением армии.

Может быть, у Ирана исчезли его ВМФ и ВВС — технически устаревшие на 50–60 лет. Но от этого армия не перестала быть боеспособной. У американской стороны большие проблемы с логистикой и пополнением боеприпасов, тогда как Иран достаточно успешно контратакует по ее военным базам на Ближнем Востоке. Не думаю, что все это очень быстро закончится. Американцы сделали ход, но Иран будет отвечать, — рассказал Ордуханян.

Политолог подчеркнул, что победное выступление главы Белого дома Дональда Трампа с заявлениями о скором окончании операции обусловлено экономическими причинами. По его словам, выступление президента позволило снизить цены на нефть.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Соединенным Штатам предстоит завершить противостояние с Ираном в качестве проигравшей стороны. На этом фоне, по его словам, Трамп ищет способы выхода из конфликта с наименьшими для себя потерями.