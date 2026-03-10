Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:02

Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС

Профессор Вьюгин: некоторые заведения закроются при отсутствии НДС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии, рассказал НСН бывший замминистра финансов профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.

Однако фактор спроса, конечно, останется, предприниматели будут приспосабливаться. Полагаю, массовое закрытие, о котором многие пишут, — преувеличение. Однако закрытия действительно происходят. То, что уходят малые компании, плохо с той точки зрения, что ухудшается сервис, — рассказал Вьюгин.

Профессор подчеркнул, что «временное торможение» может затронуть даже крупные компании. По его словам, сейчас нагрузка по НДС влияет на бизнес вместе с падением спроса.

Ранее сообщалось, что Правительство России рассматривает предложение Министерства финансов освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания. Льгота может распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей до конца текущего года.

НДС
общепиты
бизнес
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Озвучена версия Алибасова-младшего после обвинений супруги в насилии
Трамп высказался о возможных переговорах США с Ираном
ВСУ направили рой БПЛА на российский регион
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.