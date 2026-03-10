Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС Профессор Вьюгин: некоторые заведения закроются при отсутствии НДС

Даже при отсутствии НДС некоторые заведения общественного питания примут решение о закрытии, рассказал НСН бывший замминистра финансов профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин. Он отметил, что части бизнеса это поможет продержаться на плаву.

Однако фактор спроса, конечно, останется, предприниматели будут приспосабливаться. Полагаю, массовое закрытие, о котором многие пишут, — преувеличение. Однако закрытия действительно происходят. То, что уходят малые компании, плохо с той точки зрения, что ухудшается сервис, — рассказал Вьюгин.

Профессор подчеркнул, что «временное торможение» может затронуть даже крупные компании. По его словам, сейчас нагрузка по НДС влияет на бизнес вместе с падением спроса.

Ранее сообщалось, что Правительство России рассматривает предложение Министерства финансов освободить от уплаты налога на добавленную стоимость предприятия общественного питания. Льгота может распространяться на организации и индивидуальных предпринимателей до конца текущего года.