17 декабря 2025 в 08:17

В Подмосковье с 1 марта начнут продавать алкоголь с ограничениями

В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя до двух часов в день

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продажу алкоголя в подмосковных точках общепита, расположенных во дворах жилых домов, сократят до двух часов в день – с 13.00 до 15.00, рассказал РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Наш приоритет – это безопасность и покой жителей. Ключевым сигналом для нас стали обращения граждан, которые депутаты фракции «Единая Россия» получали в ходе встреч и приемов. Люди устали от шумных компаний во дворах, пустых бутылок на детских площадках, — сказал он.

Ранее в Нижегородской области в День народного единства ввели запрет на продажу алкогольных напитков. Эта мера распространилась на места проведения массовых праздничных мероприятий.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости прокурорской проверки маркетплейсов в связи с фактами продажи детям конфет с содержанием алкоголя. Парламентарий указал, что торговля такой продукцией обязана строго соответствовать закону. По его мнению, для исправления ситуации требуются суровые инспекции и применение денежных взысканий к виновным.

