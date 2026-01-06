Как алкоголь разрушает отношения: советы психологов по сдерживанию эмоций

На каждый день

Длинные праздничные каникулы — время застолий, встреч с друзьями и родственниками. Когда одно застолье сменяется другим, легко переборщить со спиртным и не заметить, как норма превышена. Алкоголь вредит не только физическому здоровью, но и ментальному состоянию: под его влиянием люди выпускают наружу внутренних демонов — обиды, злость, дурной характер и склочность.

Что творят люди под градусом

Не зря говорят: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Спокойный в обычной жизни человек после рюмки крепкого напитка может полезть в драку из-за пустяка. Верная жена после бокала игристого превращается в мегеру — начинает устраивать сцены ревности на пустом месте, копаться в телефоне супруга или предъявлять претензии за события пятилетней давности. Друзья, годами поддерживавшие теплые отношения, могут поссориться навсегда из-за неосторожного слова, брошенного в состоянии опьянения.

Как сдерживать внутренних демонов

Если отказаться от рюмки невозможно, важно научиться контролировать свое состояние.

Чередуйте алкогольные напитки с водой или соком — это замедлит опьянение.

Плотно закусывайте, особенно белковой пищей: она помогает организму справляться с этанолом.

Установите для себя четкий лимит (например, не больше трех бокалов за вечер) и придерживайтесь его, несмотря на уговоры.

Предупредите близких заранее, если чувствуете, что можете сорваться. Скажите супругу или другу: «Останови меня, если начну перегибать палку». Попросите их тактично увести вас от конфликта, если заметят признаки агрессии.

Выходите на свежий воздух при первых признаках раздражения — холод отрезвляет и дает время остыть.

Как не испортить отношения

Как алкоголь разрушает отношения, зависит от того, насколько человек готов брать ответственность за свои слова. Если скандал все же произошел, обязательно извинитесь на следующий день. Не оправдывайтесь фразами вроде «я был пьян» — это звучит как попытка снять с себя вину. Лучше честно признать: «Я был неправ, прости за резкие слова». Покажите, что цените отношения больше, чем свое эго.

Помните: как алкоголь разрушает отношения, наглядно демонстрирует статистика разводов и разрывов дружбы после праздников. Берегите близких — они дороже любого застолья.

