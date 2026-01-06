Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 12:34

Как алкоголь разрушает отношения: советы психологов по сдерживанию эмоций

Как алкоголь разрушает отношения — учимся сдерживать внутренних демонов Как алкоголь разрушает отношения — учимся сдерживать внутренних демонов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Длинные праздничные каникулы — время застолий, встреч с друзьями и родственниками. Когда одно застолье сменяется другим, легко переборщить со спиртным и не заметить, как норма превышена. Алкоголь вредит не только физическому здоровью, но и ментальному состоянию: под его влиянием люди выпускают наружу внутренних демонов — обиды, злость, дурной характер и склочность.

Что творят люди под градусом

Не зря говорят: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Спокойный в обычной жизни человек после рюмки крепкого напитка может полезть в драку из-за пустяка. Верная жена после бокала игристого превращается в мегеру — начинает устраивать сцены ревности на пустом месте, копаться в телефоне супруга или предъявлять претензии за события пятилетней давности. Друзья, годами поддерживавшие теплые отношения, могут поссориться навсегда из-за неосторожного слова, брошенного в состоянии опьянения.

Как сдерживать внутренних демонов

Если отказаться от рюмки невозможно, важно научиться контролировать свое состояние.

  • Чередуйте алкогольные напитки с водой или соком — это замедлит опьянение.

  • Плотно закусывайте, особенно белковой пищей: она помогает организму справляться с этанолом.

  • Установите для себя четкий лимит (например, не больше трех бокалов за вечер) и придерживайтесь его, несмотря на уговоры.

  • Предупредите близких заранее, если чувствуете, что можете сорваться. Скажите супругу или другу: «Останови меня, если начну перегибать палку». Попросите их тактично увести вас от конфликта, если заметят признаки агрессии.

  • Выходите на свежий воздух при первых признаках раздражения — холод отрезвляет и дает время остыть.

Как не испортить отношения

Как алкоголь разрушает отношения, зависит от того, насколько человек готов брать ответственность за свои слова. Если скандал все же произошел, обязательно извинитесь на следующий день. Не оправдывайтесь фразами вроде «я был пьян» — это звучит как попытка снять с себя вину. Лучше честно признать: «Я был неправ, прости за резкие слова». Покажите, что цените отношения больше, чем свое эго.

Помните: как алкоголь разрушает отношения, наглядно демонстрирует статистика разводов и разрывов дружбы после праздников. Берегите близких — они дороже любого застолья.

Ранее мы делились рецептом идеального «похмельного» супа.

общество
праздники
алкоголь
вред
отношения
советы
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Роскосмос показал «Рождественскую елку»
Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом
Одобрения атак ВСУ на КТК обернулись уголовным делом в Казахстане
«Точка»: депутат Оглоблина о появлении в России еды из насекомых
Жители украинского города уже два дня сидят без света
Прощайте, иностранные закуски! Готовим русское сочиво на Рождество
Выбор подержанного автомобиля: ищем «вечную» машину
Появились результаты экспертизы организатора теракта в «Крокусе»
В ООН указали США на их место
Поплавская напомнила о «голой» вечеринке после постановки в театре Ганина
Мужчина скончался после драки с подростком
На Западе раскрыли точные планы США на Гренландию
«Случай бандитизма»: в Турции потребовали остановить Трампа
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей
Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры
«Ставка на Зеленского»: в Совфеде предрекли Западу смену приоритетов
В США сделали громкое заявление о войне Европы с Россией
Королевская семья Британии: последние новости, изменения в браке Миддлтон
Что будет с рублем? Курс сегодня, 6 января, что с долларом, евро и юанем
На Украине увидели «энергетический след» в отставке Малюка
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.